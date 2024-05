Inter, Napoli, Juve e Cobolli: le ultimissime

Goleada la Benito Stirpe. L’Inter travolge il Frosinone con un netto 5-0 con i gol di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro e Thuram nell’anticipo del venerdì sera della 36esima giornata.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri, reduci dal pari beffa a Udine, si sono allenati questa mattina all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista della sfida casalinga con il Bologna in programma domani, 11 maggio, alle 18 allo stadio Maradona incassando una defezione: Mario Rui ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia.

La Lega di Serie A ha diramato ufficialmente gli anticipi e i posticipi della 37ª giornata, con date e orari. Il 20 maggio, di lunedì, ci sarà Bologna-Juventus e chissà che non sia la partita del ritorno in campo di Nicolò Fagioli, squalificato il 19 ottobre scorso per il caso delle scommesse illegali ma ormai a pochi giorni dalla fine della sanzione.

Successo in rimonta solo sfiorato sulla terra rossa del Foro Italico per Flavio Cobolli (n.57 Atp), che dopo aver superato agevolmente il qualificato tedesco Maximilian Marterer al debutto ha ceduto in tre set (6-7, 6-4, 4-6) al 23enne statunitense Sebastian Korda (n.27 Atp) nel secondo turno degli Internazionali d’Italia.