Serie A, Serie B, Djokovic, Globe Soccer European Awards: le ultimissime

Al via le votazioni per i KAFD Globe Soccer European Awards previsti In Costa Smeralda il 28 e 29 maggio per i premi de LALIGA e l'Award alla carriera nel ricordo di Gigi Riva. Tra i candidati per il Best Coach anche Gasperini, Inzaghi e Thiago Motta; Çalhanoglu, Bastoni e Lautaro in lizza per il Best Player; Atalanta e Inter tra le 15 candidate per il Best Men's Club. La cerimonia si terrà presso l'Hotel Cala di Volpe in Sardegna.