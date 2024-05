Lazio, Roma, Napoli e Camila Giorgi: le ultimissime

Brutte notizie in casa Lazio: Luis Alberto salterà la prossima sfida di campionato contro l'Empoli, in programma per domani, domenica 12 maggio, alle 12:30. Lo spagnolo non è stato inserito da Tudor nella lista ufficiale dei convocati. Tra i giocatori a disposizione dell'allenatore croato non c'è neanche Mario Gila, ancora alle prese con il recupero post infortunio agli adduttori che gli ha fatto saltare le ultime due partite.

C’è finalmente una buona notizia per Daniele De Rossi, che dopo l’eliminazione dall’Europa League dello scorso giovedì, ritrova finalmente Dybala. L’argentino, alle prese con qualche problema fisico nelle scorse settimane, è rientrato e pronto per essere schierato contro l’Atalanta.

Allo "Stadio Diego Armando Maradona", il Napoli di Francesco Calzona ospita l'ambizioso Bologna di Thiago Motta, in occasione della 36esima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

Ci sarebbe una clamorosa svolta nel mistero che coinvolge Camila Giorgi, che ha annunciato lo scorso 8 maggio il ritiro dall'attività agonistica. Secondo le ricostruzioni del 'Corriere della Sera', la tennista maceratese sarebbe ricercata dal fisco. Negli ultimi giorni gli esperti della Guardia di Finanza l'avrebbero contatta per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti che hanno dato esito positivo. La Guardia di Finanza avrebbe convocato l'ormai ex tennista lo scorso 13 aprile senza però ricevere alcun tipo di risposta. Al momento, non risulta presentata alcuna denuncia per scomparsa.