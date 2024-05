Napoli, Roma, Premier League e Lazio: le ultimissime

Notte più fonda non si può per il Napoli. Il Bologna invece fa festa sotto una luce immensa che lo proietta in Champions League. Al Maradona due gol in apertura firmati Ndoye e Posch bastano e avanzano per vincere. Politano sbaglia un rigore. Osimhen si vede poco, Kvaratskhelia nervoso e mai pericoloso. I rossoblù con questi tre punti sono momentaneamente terzi. La Champions è ad un passo.

Niente Bergamo per Paulo Dybala: l'attaccante argentino non ce l'ha fatta a recuperare dal fastidio muscolare che già lo aveva costretto alla panchina a Leverkusen ed è rimasto a Trigoria. Domani, nella sfida decisiva contro l'Atalanta per la Champions, non ci sarà. De Rossi, quindi, sarà costretto a fare a meno del suo giocatore più forte. Assente anche Spinazzola, alle prese con una lesione muscolare.

Si infiamma la lotta per il titolo in Premier League: il Manchester City vince 4-0 sul campo del Fulham, mette la freccia sull'Arsenal e torna in vetta. Nel match di 'Craven Cottage', valido la 37esima giornata del campionato inglese, i 'Citizens' spingono forte sull'acceleratore fin dai primi minuti e sbloccano il risultato al 13' con Gvardiol su assist del solito ispirato De Bruyne. Nella ripresa gli ospiti dilagano con Foden (59') e la personale doppietta del difensore croato ex Lipsia (71'). In pieno recupero, i 'Cottagers' restano in dieci uomini (doppia ammonizione per Diop) e il City cala il poker con il gol su rigore di Alvarez (97').

La Lazio Women torna nella Serie A di calcio femminile. Le biancazzurre, allenate da Gianluca Grassadonia, hanno vinto 2-0 sul campo del Ravenna grazie ad una doppietta di Noemi Visentin ed hanno conquistato matematicamente la promozione con una giornata di anticipo.