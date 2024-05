Lazio, Napoli, tennis e Bundesliga: le ultimissime

Allo Stadio Olimpico oggi sarà grande festa della Lazio per il 50esimo anniversario del primo scudetto. Il 12 maggio 1974 la squadra conquistò il tricolore e oggi, chi ancora c'è di quel magnifico gruppo, scenderà in campo prima del match per prendersi gli applausi. La giornata di festa inizierà intorno alle 9 con la Lazio paracadutismo, poi è prevista una cerimonia a Tor di Quinto e un momento di raccoglimento accanto al busto di Tommaso Maestrelli, dove la Polisportiva svelerà una nuova targa dedicata al primo scudetto. Fischio d'inizio del match contro l'Empoli alle ore 12.30.

L'incontro tra Napoli e Bologna si è concluso ieri con uno 0-2 che mette i partenopei ancora più in crisi. Dopo i due gol di Ndoye e Posch, è stato assegnato un rigore in favore degli azzurri, sul quale però la moviola ha segnalato un irregolarità. Il successivo controllo del Var, dove c'è Doveri, tuttavia non pizzica il movimento di Ravaglia: il portiere infatti non ha entrambi i piedi sulla linea di porta, l'esecuzione di Politano sarebbe da ripetere.

C'era grande curiosità per il match serale sul Centrale degli Internazionali di Roma, che ha visto il pesarese Luca Nardi sfidare nel secondo turno il danese Holger Rune, numero 12 del Ranking, che la scorsa stagione arrivò in finale, sconfitto da Medvedev. E l'attesa non è stata tradita, con un solido Nardi sempre in partita contro un avversario nettamente più forte e che si è imposto con un doppio 6-4.

Dopo il raggiungimento della finale di Champions League il Borussia Dortmund paga dazio in Bundesliga, travolto sul campo del Mainz che vince 3-0. Un ko indolore per i gialloneri, già certi del quinto posto che in Germania (come in Italia) vale l'accesso alla prossima Champions.