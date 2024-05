Roma, Juventus, tennis, Premier League: le ultimissime

L'Atalanta vince 2-1 lo spareggio Champions con la Roma e si prende il quinto posto. Doppietta di De Ketelaere nel primo tempo e rete di Pellegrini su rigore a metà del secondo tempo. I giallorossi restano a 60 punti, mentre la Dea sale a quota 63 con una partita in meno e lo scontro diretto a favore: mancano 3 punti per la matematica Champions.

Pareggio all’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana. I campani hanno siglato il vantaggio nel primo tempo con Pierozzi, i bianconeri hanno colpito tre legni con Vlahovic, Cambiaso e Miretti. Nel finale è arrivata la rete di Rabiot che ha portato il punteggio sul definitivo 1-1. Con la vittoria in serata dell'Atalanta, i bianconeri sono matematicamente qualificati per la prossima Champions League, così come il Bologna, terzo in classifica.

Clamoroso agli Internazionali di Roma, con Novak Djokovic eliminato al terzo turno. Un risultato a sorpresa, con il cileno Tabilo, numero 32 del ranking mondiale, che vince in due set (6-2, 6-3) in poco più di un'ora di gioco. Si conclude al terzo turno anche la fantastica avventura di Francesco Passaro, che cade contro il portoghese Nuno Borges, n. 53 del ranking mondiale.

L'Arsenal si impone 1-0 sul campo del Manchester United e si riprende per ora la testa della classifica in Premier League con un punto di vantaggio sul Manchester City, impegnato martedì nel recupero della 34esima giornata sul campo del Tottenham, ancora in corsa per un posto in Champions League. Quinto successo consecutivo per Arteta.