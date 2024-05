Napoli, Bologna, Liga e Bundesliga: le ultimissime

Gian Piero Gasperini ha parlato del Napoli e di Aurelio De Laurentiis in diretta tv dopo la vittoria contro la Roma. L'Atalanta, infatti, è a soli tre punti dalla qualificazione alla prossima Champions League e deve giocare due finali da qui a dieci giorni, ma il tecnico ha risposto a una domanda di Fabio Caressa sul club partenopeo. "Era il 2011, poi sono andato all'Inter. De Laurentiis ha sempre manifestato stima nei miei confronti, non è una novità. Futuro? In questo momento non ho tempo, penso a questa stagione che è già straordinaria, ma non è finita perché non abbiamo ancora fatto nulla”.

Adesso è ufficiale: il Bologna giocherà la Champions League. Lunedì dopo la Juventus ci sarà la passerella con il pullman scoperto. Incredibile traguardo raggiunto dai ragazzi di Thiago Motta al termine di una stagione praticamente perfetta.

Nel giorno in cui il Real di Carlo Ancelotti celebra tra le vie di Madrid il 36° titolo di Liga, l'Atletico di Diego Simeone blinda la partecipazione alla prossima Champions League grazie al campione del mondo argentino Rodrigo De Paul (ex Udinese), che con una magia all'84' (stop di petto e conclusione al volo) ha messo la propria firma sull'1-0 al Celta Vigo, battuto al 'Cívitas Metropolitano' nel match valido per la 35ª giornata.

Dopo aver eliminato la Roma nella semifinale di Europa League, il Bayer Leverkusen ottiene il 50esimo risultato utile consecutivo, imponendosi sul campo del Bochum nella 33esima giornata della Bundesliga. Gli uomini di Xabi Alonso si sono imposti con il risultato di 5-0 grazie ai gol di Schick e Boniface nel primo tempo e di Adli, Stanisic e Grimaldo nella ripresa.