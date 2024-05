Atalanta, Roma, Serie A e Roddick: le ultimissime

L'Atalanta sarà decisiva per il destino delle altre squadre in Serie A, potendo influire anche sul possibile sesto posto in Champions League. Dopo la vittoria contro la Roma, rimangono solo due giornate di campionato più il recupero contro la Fiorentina in programma il 2 giugno, sfida fondamentale per il futuro anche di altre squadre. Mentre si ragiona su tutte le possibili combinazioni, Gasperini ha ironizzato e provocato sulla sfida decisiva contro la Fiorentina, che ha scatenato e sta scatenando numerose polemiche: "Giovedì abbiamo giocato col Marsiglia, oggi con la Roma, in sette giorni abbiamo fatto tre partite. Dal 27 di febbraio stiamo giocando su questi ritmi, stiamo cercando di chiudere in fretta così l'ultima con la Fiorentina la regaliamo, così chiudiamo ogni polemica”.

C'è un'immagine relativa alla gara persa contro l'Atalanta che ha fatto infuriare i tifosi della Roma. I protagonisti sono due giocatori di De Rossi molto discussi nei giorni scorsi per gli errori nell'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen: Karsdorp e Abraham. Abraham sta per entrare in campo quando sussurra qualcosa a Karsdorp che, poi, se la ride. Scene riprese dalle telecamere finite in diretta tv. Immagini, queste, che hanno fatto arrabbiare i sostenitori giallorossi in un momento difficile con la sconfitta contro l'Atalanta in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Lecce di Gotti già salvo, l'Udinese di Cannavaro a due punti dalla zona salvezza. Il primo posticipo valido per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma nel tardo pomeriggio al "Via del Mare" mette di fronte squadre con stimoli diversi e lo stesso obiettivo: già raggiunto dai salentini, rincorso dai friulani. La probabile formazione di Gotti che dovrebbe optare per il (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Dorgu; Krstovic. Risponde Cannavaro con un (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca.

Andy Roddick, ex numero uno del mondo nel 2003 e vincitore degli US Open in quello stesso anno, ha parlato per la prima volta della sua malattia. Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast “Served with Andy Roddick” ha svelato di soffrire da diversi anni di alcune forme di tumore alla pelle. Il tennista americano ha raccontato di aver notato i primi sintomi della malattia poco dopo il suo ritiro dal tennis avvenuto nel 2012.