Napoli, Atalanta, Premier League e Liga: le ultimissime

Era subito partita la caccia al biglietto e poi la corsa al botteghino. Numeri da record per "Sarò con te", la pellicola con cui i tifosi del Napoli hanno rivissuto al cinema la vittoria dello scudetto nella stagione 2022/23. Oltre centomila spettatori nelle sale italiane per il film diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Un documentario con immagini e dichiarazioni inedite che ha ripercorso il cammino del Napoli di Spalletti che un anno fa conquistava il terzo scudetto della storia del club azzurro. Non solo i protagonisti del tricolore, sul grande schermo, a raccontare le emozioni vissute, personaggi noti, attori, cantanti, scrittori e giornalisti che hanno scortato il percorso entusiasmante del Napoli.

Il rumeno Istvan Kovacs arbitrerà la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen in programma il prossimo 22 maggio a Dublino. Kovacs ha già diretto otto partite di Champions Lesgue quest'anno e una di Europa League. Si tratterà per lui della seconda finale di una competizione europea per club dopo la finale di Conference League del 2022 tra Roma e Feyenoord.

Con una grandiosa rimonta in tre minuti, dall'85' all'88', l'Aston Villa acciuffa in extremis il Liverpool da 3-1 a 3-3, facendo impazzire il Villa Park. Nel finale di gara è salito in cattedra Duran, appena subentrato a Zaniolo, che all'85' e all'88' ha firmato la doppietta che è valsa il pari e ha avvicinato i Villans a un posto nella prossima Champions.

Controsorpasso riuscito! A una settimana dalla dolorosa sconfitta nel derby col Girona, che aveva permesso alla cenerentola catalana di riportarsi al secondo posto, il Barcellona coglie al balzo il pareggio dei cugini nella visita all’Alaves per riprendersi la posizione che varrebbe la partecipazione alla prossima final four di Supercoppa di Spagna di Riad, superando la Real Sociedad.