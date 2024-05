Nazionale, Lazio, Lecce e Ligue 1: le ultimissime

Tra esattamente un mese cominceranno gli Europei in Germania. L'Italia di Spalletti debutterà il 15 giugno, quando affronterà l'Albania a Dortmund. Il Commissario tecnico approfitta degli ultimi momenti per decidere la lista definitiva dei convocati, come sottolineato nel corso della presentazione di "Vivo Azzurro Tv", la nuova piattaforma digitale della Figc. Spalletti ha rimarcato: ''Noi abbiamo sempre questa finestra aperta sui nostri sportivi, sulla passione che genera il calcio in Italia, dobbiamo tener conto di queste cose, non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati ma con dei professionisti serissimi. Poi io sono lì a cercare di perfezionare questa convocazione. Il 70-80% è fatta, ma c'è un 20% pronta ad abbracciare chi ci vuole stare dentro''.

Alessandro Onorato ha parlato di nuovo del progetto del nuovo stadio della Lazio. Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha parlato così: "Non so se è la volta buona per lo stadio della Lazio, posso dire che il presidente Lotito ha dato mandato ed ha realizzato un progetto di riqualificazione e ristrutturazione dello stadio Flaminio. Io l’ho visto ed immagino che a breve sarà presentato, non credo che Lotito abbia speso dei soldi per non procedere ulteriormente.Il render è un grafico di ristrutturazione e se parliamo di Flaminio possiamo dire che la novità c’è. Non voglio fare l’ottimista, ma se il progetto è completo in tutte le sue parti, l’iter autorizzativo è molto più veloce, in circa un anno si potrebbero avere tutte le carte in regola per poggiare la prima pietra”.

Nonostante l'ultima sconfitta contro l'Udinese, il Lecce ha già la conferma della permanenza in Serie A per la prossima stagione. La vittoria del Milan sul Cagliari, infatti, aveva garantito al club salentino l'aritmetica salvezza, arrivata sotto la guida di Luca Gotti. L’ex tecnico D’Aversa non aveva rilasciato dichiarazioni dopo l'esonero, ma a salvezza acquisita ha voluto pubblicare un messaggio sui propri social: "Carissimi tifosi leccesi, avrei voluto rispondere prima a ogni vostro singolo messaggio di solidarietà, di stima e di affetto che ho ricevuto in questi due mesi. Lo faccio oggi, in questo modo, coinvolgendo tutti, perché l'occasione è buona per chiedervi scusa ancora.

Una vera e propria gaffe, un errore di distrazione. Luis Enrique non ha concesso neppure un minuto a Keylor Navas nella sua ultima partita al Parco dei Principi con la maglia del Psg. L'ex portiere è rimasto in panchina per tutto il tempo in occasione della gara di domenica persa 3-1 in casa contro il Tolosa. Ora il Psg è atteso dalle ultime due di campionato ma entrambe in trasferta contro Nizza e Metz.