Zaniolo, Napoli, Juve e Internazionali: le ultimissime

Brutte notizie per Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma sarà costretto a saltare l'Europeo. Ieri sera, nel finale del match tra Aston Villa e Liverpool finito 3-3, l'esterno harimediato un infortunio. Si attendevano novità sui tempi di recupero. Oggi il giocatore ha svolto esami clinici. L'infortunio è serio. Zaniolo ha rimediato una microfrattura al piede. Lo stop è di un mese. Addio Europei. Una brutta notizia per lui - che aveva già saltato gli Europei nel 2021 per la rottura del legamento crociato anteriore.

Victor Osimhen ha svolto terapie, quest'oggi, a tre giorni dalla gara contro la Fiorentina. L'attaccante del Napoli lavora per recuperare dopo un affaticamento muscolare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Per la gara di venerdì è in dubbio.

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Le finali le vivo con grande entusiasmo, è sempre una cosa bellissima. Domani metteremo tutto quello che abbiamo da mettere per vincere. Abbiamo da perdere sia noi che l'Atalanta. Bisogna fare solo i complimenti ai bergamaschi epr tutto il lavoro che hanno fatto nel corso degli anni.

Stefanos Tsitsipas batte Alex De Minaur e si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento nella capitale. Il tennista greco, testa di serie numero sei del torneo, ha sconfitto nettamente l'australiano Alex De Minaur, numero nove del tabellone in due set.