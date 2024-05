Lazio, Napoli, Liga e Champions League: le ultimissime

Quindici milioni è il prezzo fissato dalla Lazio per il cartellino di Luis Alberto. Lotito non lo cederà gratis, non risolverà il contratto firmato dallo spagnolo l’estate scorsa. Luis Alberto se ne andrà a fine campionato soltanto portando i soldi chiesti da Lotito, altrimenti rischierà di trascorrere un’estate da separato in casa.

Serviranno programmi e ambizioni per convincere Antonio Conte ad accettare il Napoli. Questa la posizione del tecnico dopo l'incontro avuto col Napoli sabato. Non ci sono preclusioni legate all’uscita dalla Champions, dall’Europa League e finanche dall’Europa, ma sono fondamentali i programmi e le immancabili ambizioni.

Prove di Champions più che rassicuranti per i freschi campioni di Spagna del Real Madrid, che alla terz’ultima uscita prima della partita dell’anno col Borussia Dortmund, scendono in campo con una formazione che potrebbe perfettamente essere impiegata nell’imminente finalissima di Wembley. La risposta è un convincente pokerissimo davanti a un Alaves che già da una giornata è sicuro della permanenza nella massima serie iberica. Risolvono la gara le reti di Bellingham, Valverde, Guler e una doppietta di Vinicius.

Il Girona rischierebbe di non giocare la prossima edizione della Champions League. A rilanciare la notizia è il Times, secondo cui la UEFA avrebbe chiesto ai proprietari del Manchester City di vendere parte della loro partecipazione nel club catalano se entrambi vorranno disputare la massima competizione continentale per club.