Atalanta-Juve, le ultime sulla finale di Coppa Italia

Atalanta e Juventus si sfidano per il terzo trofeo nazionale da assegnare dopo la Supercoppa e la Serie A (già vinta dall'Inter nonostante il campionato non sia ancora terminato). In palio, questa sera, all'Olimpico, la Coppa Italia. Grande attesa per la finalissima. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiner; De Ketelaere, Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic.

Già da qualche giorno La Lega Serie A deciso chi canterà l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma: a prendersi la scena sarà Al Bano, che prenderà il posto di Gaia, che lo aveva cantato nel 2023.