Napoli, Coppa Italia, Roma e Premier League. le ultimissime

Si avvicina la sfida di venerdì contro la Fiorentina ma Victor Osimhen, da Castel Volturno, continua a lavorare a parte dopo l'affaticamento muscolare rimediato ad inizio settimana. Oggi il bomber del Napoli ha svolto terapie e personalizzato in palestra, come fa sapere il club azzurro nel consueto report sull'allenamento. Si riducono così sensibilmente le possibilità di vedere Osimhen in campo al Franchi per la penultima di campionato.

Sarebbero circa un centinaio gli ultras di Juventus e Atalanta coinvolti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio nel tratto toscano dell'A1, in provincia di Arezzo. I problemi maggiori, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, si sono registrati nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno. Le auto e i minivan dei tifosi dell'Atalanta si sono incrociati in un'area di parcheggio con tifosi bianconeri provenienti da Milano.

La Roma corre verso la sfida con il Genoa, in programma domenica 19 maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico. In vista del match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, Paredes, Pellegrini e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale programmato. Ancora a parte Dyabala, Sanchez e Spinazzola.

Le date del calciomercato 2024-25 in Italia sono state rivelate dal sito ufficiale della Premier League, che ha pubblicato una nota con orari e giorni. "La Premier League ha confermato le date delle finestre di mercato per l'estate 2024 e l'inverno 2025. La finestra estiva aprirà venerdì 14 giugno e chiuderà alle 23:00 BST di venerdì 30 agosto. Nel frattempo, la finestra invernale si aprirà mercoledì 1 gennaio 2025 e chiuderà alle 23:00 GMT di lunedì 3 febbraio 2025. Per garantire l’armonizzazione con i principali campionati europei, le date di chiusura sono state fissate a seguito delle discussioni con EFL, DFL, Serie A, LaLiga e LFP, che chiuderanno le finestre estive e invernali rispettivamente il 30 agosto e il 3 febbraio", c'è scritto nel comunicato delle massimo campionato inglese.