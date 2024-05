Allegri, Chiesa, Premier League e chelsea

La Juventus ha vinto la quindicesima Coppa Italia della sua storia battendo 1-0 l'Atalanta in finale grazie alla rete di Dusan Vlahovic dopo appena quattro minuti di gioco. A fine partita Allegri ha parlato della sua situazione. "Futuro? La società ha il diritto di decidere se dare via un giocatore o meno, così come per l'allenatore. Stasera per me era importante perché giocare di finali ne ho giocate tante in carriera grazie ai giocatori. Evento meraviglioso e stadio pazzesco, stasera mi sono veramente divertito e si vive per questo. Spero di viverne altri di momenti così nella mia carriera”.

La festa sul campo, poi quella negli spogliatoi, infine la conferenza stampa al termine di una serata piuttosto concitata. Federico Chiesa arriva davanti ai giornalisti quando il calendario segna già un altro giorno: maglia di allenamento arancio-nera, calzoncini bianchi, ciabatte d’ordinanza, caviglie ancora fasciate: la doccia può attendere. Le sue parole allontanano i rumors che lo vorrebbero alla Roma la prossima stagione. “Il contratto? Ho parlato col direttore Giuntoli, a fine stagione - con calma - ci metteremo seduti per parlarne e ognuno esporrà le sue idee. La mia intenzione è quella di rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita”.

Gol ed emozioni nei due recuperi della 34ª giornata dei Premier League, in attesa dell'ultimo turno che domenica prossima (19 maggio) decreterà chi tra Manchester City e Arsenal vincerà il campionato. Colpo del Chelsea in casa del Brighton di Roberto De Zerbi, battuto 2-1 grazie alle reti segnate da Palmer (34') e da Nkunku (64'), entrato prima dell'intervallo al posto di Mudryk costretto a uscire per infortunio.