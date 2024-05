Roma, Lazio, Napoli e Volley: le ultimissime

Paulo Dybala prova a recuperare per il Genoa. L'argentino oggi si è allenato parzialmente in gruppo con l'obiettivo di essere almeno in panchina domenica sera. E' questa la buona notizia per Daniele De Rossi a tre giorni dall'ultima partita dell'anno all'Olimpico. Una sfida che la Roma, spinta come sempre da oltre 65mila tifosi, deve vincere a tutti i costi per continuare a credere nella Champions League.

“Luis Alberto? Basta egocentrismi e personalismi". Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani torna sulla vicenda legata al centrocampista spagnolo, che ha chiesto la cessione e che non è stato convocato da Tudor alla vigilia della sfida contro l'Empoli. "E’ molto semplice, la Lazio si deve riprendere la sua centralità, serve un metodo in cui non ci sono spazi per personalismi, egocentrismi e cose simili.

Vigilia di Fiorentina-Napoli. Francesco Calzona continua a preparare la partita in programma all'Artemio Franchi e dalla rifinitura non arrivano buone notizie per l'allenatore: Mario Rui, Osimhen e Zielinski ancora a parte, mentre Gollini non potrà essere convocato a causa di un infortunio. È stato lo stesso club a dare l’annuncio.

Vince l’Italia del Volley! Antropova si scatena nel finale del quarto set e regala il 3-1 alle azzurre contro la Germania! Parziali di 25-16, 25-16, 22-25, 25-22 a favore delle ragazze di Velasco, che buttano via un set contro le tedesche e di conseguenza punti preziosi per il ranking in funzione Parigi 2024.