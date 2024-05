Napoli, Juventus, tennis, campionato brasiliano: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis ha organizzato una conferenza stampa a Palazzo Petrucci per presentare i ritiri del Napoli in programma quest'estate a Dimaro e Castel Di Sangro. Il ritiro a Dimaro Folgarida inizierà l'11 luglio e terminerà il 21 luglio. Quello di Castel di Sangro inizierà il 25 luglio e terminerà il 10 agosto. “Oggi non vi posso dare nessuna notizia. Quella che voi avete fatto circolare da tempo è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere ufficializzato al più presto così da poter già agire sul mercato sia in uscita che in entrata”. Queste le parole di De Laurentiis.

Squalifica e multa. Costa cara a Massimiliano Allegri la reazione avuta nel finale di Atalanta-Juve, l'ultimo atto della Coppa Italia che ha visto Vlahovic e comapagni trionfare all'Olimpico. L'allenatore bianconero è stato fermato per due turni e in più dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.

Dopo aver rivendicato già nei giorni scorsi a Roma la sua fede calcistica, Tommy Paul non è stato da meno dopo il successo ottenuto contro Hurkacz sulla terra rossa del Foro Italico nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Una vittoria conquistata in tre set per il 26enne statunitense contro il più quotato 27enne polacco, celebrata poi con una dedica speciale al momento del tradizionale autografo sull'obiettivo della telecamera: "Forza Lazio" ha scritto Paul, sostenitore dei biancocelesti come il collega e connazionale Reilly Opelka.

Il Brasile sta vivendo un vero e proprio dramma. Il sud del Paese è colpito da gravi inondazioni che hanno messo in ginocchio tutta la popolazione. L'acuirsi della problematica, causata da violente alluvioni, ha spinto la Federcalcio a sospendere il campionato. Non si giocheranno, quindi, le prossime due giornate di Serie A, la settima e l'ottava, in programma dopo che erano state già rinviate le gare delle squadre della regione colpita. Il campionato resterà fermo fino al prossimo 27 maggio.