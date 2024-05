Bologna, Serie B, Liga e Stankovic: le ultimissime

L’Arsenal ha messo gli occhi su Zirkzee del Bologna. I rossoblù si troverebbero con le mani legate, il giocatore infatti ha una clausola di 40 milioni, di cui solamente 21 finirebbero nelle casse dei bolognesi, con i restanti 19 che sarebbero destinati a quelle del Bayern Monaco. L’Arsenal sarebbe disposto a far sottoscrivere a Zirkzee un quadriennale da circa 6 milioni di sterline a stagione più bonus, una proposta davvero difficile da rifiutare.

Termina 1-1 l'andata del playout di Serie B tra il Bari e la Ternana. Davanti agli oltre 35mila tifosi del 'San Nicola', in gol Nasti (59') e Pereiro (82'). Gli ospiti hanno anche fallito un calcio di rigore con Casasola nel primo tempo. Verdetto rinviato alla decisiva sfida di ritorno, in programma allo stadio 'Liberati' di Terni giovedì 23 maggio.

Il Barcellona consolida il secondo posto portandosi a +4 sul Girona a due partite dalla fine della Liga. La vittoria dei catalani in casa dell'Almeria, ultima in classifica, aumenta le distanze e per il momento conferma la posizione della squadra di Xavi come seconda forza del campionato dopo il Real Madrid. Decide la partita una doppietta di Fermin Lopez (14' e 67') che confeziona il 2-0 finale.

Dejan Stankovic vola in Russia: l'ex Inter è il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. L'allenatore serbo va a sostituire il traghettatore Vladimir Sliskovic, subentrato un mese fa all'esonerato Guillermo Abascal, ex allenatore della Primavera dell'Ascoli.