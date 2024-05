Juve, Serie A, Coni e Fifa: le ultimissime

On Air

Allegri-Juve, il divorzio è sempre più vicino. Dopo la rabbia a bordo campo in Coppa Italia e il caos generato poi nonostante la vittoria del trofeo, sembra già scritto l'addio del club bianconero al tecnico livornese. Dopo aver diretto l'allenamento della Juve, Allegri ha lasciato la Continassa così come era venuto: a bordo della sua Fiat 500. Intorno alle 13.20, il tecnico della Juventus è uscito dal quartier generale bianconero senza fermarsi ma salutando con un cenno della mano i pochi tifosi ad attenderlo fuori dal training center. Ora si attendono novità sulle decisioni della società per la posizione del tecnico toscano.

L'anticipo della penultima giornata di Serie A vedrà protagoniste Fiorentina e Napoli. Le due formazioni sono a caccia della vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Conference League, in attesa della finalissima di Atene tra i viola e l'Olympiacos. Il match tra Fiorentina e Napoli sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

La Giunta del Coni ha approvato all’unanimità una nuova proposta sull’authority, la struttura ideata dal Ministero dell'Economia e da quello dello Sport, che ha creato polemiche e divisioni poiché secondo il governo dovrebbe controllare i conti delle società professionistiche, determinando anche le iscrizioni ai campionati. Il Coni chiede all’Esecutivo di «adattare gli stessi strumenti» di vigilanza già esistenti, «cioè la Covisoc per il calcio e Comtec per il basket», come ha spiegato il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò nella conferenza stampa post giunta.

Gianni Infantino ha annunciato la possibilità di una importante novità relativa al Var. Il presidente della Fifa, nel corso del Congresso che si è tenuto a Bangkok, ha sottolineato: "Abbiamo l'intenzione di sviluppare e migliorare il Var, che è stata già implementata da 65 Federazioni” . Infantino ha poi proseguito: "Gli allenatori potranno chiedere l'intervento della Var due volte a partita, anche su invito dei propri calciatori. Se la decisione dell'arbitro verrà cambiata dopo l'intervento del Var, l'allenatore conserverà la chiamata e continuerà così ad averne due".