Juve, Roma, Barcellona e Internazionali: le ultimissime

La Juve ha esonerato Massimiliano Allegri con effetto immediato. Dopo tre anni alla guida del club bianconero e dopo la Coppa Italia vinta contro l'Atalanta, è arrivata la decisione ufficiale del club bianconero. Allegri non guiderà quindi la squadra bianconera nelle due ultime partite di campionato. “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.”

Dopo i progressi degli ultimi giorni, sembra terminato il rodaggio per Paulo Dybala, fermato sul più bello dall'infortunio muscolare che lo ha estromesso dalla semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen e dallo 'spareggio' Champions con l’Atalanta. Finalmente la Joya, che fino a ieri aveva lavorato solo parzialmente con i compagni, è tornata pienamente in gruppo ed è pronta ad aiutare i compagni per chiudere al meglio la stagione.

Non è un momento sereno in casa Barcellona. Il club blaugrana potrebbe salutare anticipatamente Xavi, nonostante il contratto che lega l'allenatore al club per un altro anno. Ciò che ha inasprito i rapporti tra le parti sono state le dichiarazioni di Xavi prima del match con l'Almeria. Xavi ha sottolineato che le condizioni economiche del club non permetteranno al Barcellona di poter competere sia in Spagna che in Europa nella prossima stagione. Queste parole non sono state particolarmente gradite da Laporta che, secondo quanto riferito dai media catalani, sarebbe intenzionato a esonerare Xavi per affidare la panchina a Rafa Marquez, attuale allenatore del Barcellona B.

È Alexander Zverev il primo finalista degli Internazionali di Roma di tennis, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista tedesco, numero 5 del mondo, campione dell’edizione 2017 e finalista nel 2018, ha faticato più del dovuto per piegare la resistenza del sorprendente cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del mondo.