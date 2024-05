Lazio, Serie A, Internazionali, Bologna: le ultimissime

On Air

Giornata di vigilia per la Lazio di Igor Tudor, impegnata domani alle 18 allo "Stadio Giuseppe Meazza" contro l'Inter. Alle 12.00 c'è stata la conferenza stampa del tecnico biancoceleste, queste le sue parole: "Luis Alberto è convocato, Pellegrini domani gioca e gioca anche Rovella. Gila e Guendouzi stanno bene entrambi. Kamada è una macchina nel senso positivo, non sbaglia niente, ha un cervello pazzesco collegato al talento calcistico. Domani avremo bisogno di 16 giocatori pronti a lasciare l'anima in campo".

Il sabato della penultima giornata di Serie A si apre con Lecce - Atalanta alle 18, visibile in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport. Ecco le probabili formazioni: LECCE (4-2-3-1): con Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Piccoli, Dorgu; Krstovic. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Bakker; Miranchuk, Tourè, Lookman.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno fallito l'accesso alla finale del doppio degli Internazionali d'Italia a Roma. La coppia azzurra - sul Centrale del Foro Italico - è stata superata in semifinale dal salvadoregno Arevalo e dal croato Pavic che si sono imposti in due set.

Un nuovo Mihajlovic arriva a far parte del Bologna. Miro, figlio dell'indimenticabile Sinisa, sarà infatti il prossimo vice-allenatore dell'Under 15 o 16 del club rossoblu. Il 23enne, dispone infatti del patentino allenatori C UEFA, con cui può allenare le squadre giovanili anche a livello professionistico, tranne quelle di Primavera.