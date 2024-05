Catanzaro, Atalanta, De Zerbi e Bundesliga: le ultimissime

Incredibile al Nicola Ceravolo di Catanzaro, in un playoff di Serie B dalle mille emozioni. La sfida tra i padroni di casa e il Brescia, si stava trascinando verso la fine sul 2-1 per i lombardi quando al 97esimo Donnarumma acciuffa il pareggio in extremis. Nei supplementari prima segna Brignola con un gran mancino al volo e poi, nel secondo tempo, Iemmello firma il definitivo 4-2, facendo partire la festa dei calabresi. Il Catanzaro affronterà la Cremonese in semifinale.

Quinta vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta che - con Carnesecchi e Lookman in panchina, De Roon infortunato e Koopmeiners squalificato - batte 2-0 il Lecce al Via del Mare e conquista l'accesso aritmetico alla prossima edizione di Champions League con un turno di anticipo.

L'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton è al capolinea. Ad annunciarlo il club inglese, al quale l'allenatore italiano era legato dal 18 settembre 2022. La notizia era nell'aria e ora cresce l'attesa per conoscere quale sarà la prossima destinazione del tecnico bresciano, che ha a tratti incantato in Premier League conducendo la squadra inglese fino alla qualificazione in Europa League.

E ora la Bundesliga. Il Bayer Leverkusen ha festeggiato da tempo la conquista del Meisterschale, Stoccarda, Bayern Monaco, Lipsia e Borussia Dortmund avevano già conquistato - con i vincitori della Bundesliga - l’accesso in Champions League. L’Eintracht pareggia contro il Lipsia e conquista l’accesso all’Europa League, all’Hoffenheim non basta il largo successo contro il Bayern Monaco: dovrà accontentarsi della Conference League.