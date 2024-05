Lazio, Roma, Serie A, Juventus: le ultimissime

Continua la penultima giornata di Serie A della stagione. Alle 18.00 occhi puntati sul Meazza per il big match tra Inter e Lazio, visibile in esclusiva su Dazn. Queste le probabili formazioni: INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Stasera alle ore 20:45 sarà invece il turno della Roma che scenderà in campo contro il Genoa. La gara sarà visibile in esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni: ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelinho; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.

La giornata di oggi vedrà scendere in campo diverse squadre ancora in lotta per non retrocedere. Sarà Sassuolo-Cagliari ad aprire questa domenica di Serie A: il match in programma alle 12.30 sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Alle 15 spazio a Monza-Frosinone e Udinese-Empoli, entrambe in diretta esclusiva su Dazn.

Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenamento della Juventus: il tecnico della Primavera è stato promosso sulla panchina della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri per le ultime due giornate di campionato.