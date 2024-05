Serie A, Frosinone, Internazionali e Formula 1: le ultimissime

Grazie ai gol di Prati e Lapadula, il Cagliari batte il Sassuolo, ottiene la salvezza matematica con un turno di anticipo e condanna i neroverdi alla retrocessione in serie B. Gli uomini di Ranieri ipotecano il successo e la permanenza in serie A grazie ad un'ottima ripresa.

Successo di grande importanza per il Frosinone conquistato in casa del Monza. La squadra gialloblù ha piegato i brianzoli con un gol di Cheddira, ottenendo un risultato rilevante in chiave salvezza. In tal senso, sarà decisiva la sfida della prossima giornata, l'ultima della Serie A, quando la squadra di Di Francesco ospiterà l'Udinese di Cannavaro.

Agli Internazionali BNL d'Italia trionfano le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, vincenti nella finale di doppio femminile contro il duo Coco Gauff (statunitense) e la neozelandese Erin Routliffe: la partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 4-6, e 10-8 al tie-break.

Maax Verstappen ha vinto il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha conquistato il quinto successo stagionale precedendo la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Quinta la rossa di Carlos Sainz, subito dietro la McLaren di Oscar Piastri.