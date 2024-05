Roma, Lazio, Inter e Premier League: le ultimissime

Allo stadio Olimpico va in archivio Roma-Genoa. I giallorossi erano costretti a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza di una qualificazione in Champions League da sesti, se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League ed arrivare quinta in campionato: ci sono riusciti grazie a un gol di Lukaku nel finale.

La Lazio si fa beffare negli ultimi minuti e chiude sull'1-1 contro l'Inter. A San Siro dopo il gol di Kamada al 33' arriva il pareggio di Dumfries all'87'. Risultato deludente per i biancocelesti di Tudor, che con la vittoria della Roma scendono al settimo posto a 60 punti.

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha ringraziato i tifosi nerazzurri. Durante la partita contro la Lazio, infatti, è comparso uno striscione recante la scritta "Grazie Steven', accompagnato dalla trasposizione in immagini dei trofei vinti dall'imprenditore alla guida del club meneghino.

Il Manchester City è campione d'Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola vince per la decima volta il campionato, il quarto consecutivo entrando nella storia del calcio inglese. Decisiva la vittoria contro il West Ham, con l’Arsenal di Arteta che viene beffato e vede nuovamente sfumare il suo sogno.