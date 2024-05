Roma, coppe europee, Genoa, Serie A: le ultimissime

"Ghisolfi parte per Roma, siamo contenti per lui". Così Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, ha confermato l'arrivo nella Capitale del nuovo dirigente, che affiancherà De Rossi nella costruzione della squadra del futuro. L'annuncio è arrivato ieri al termine del campionato francese. Ghisolfi è atteso a Roma entro fine mese.

In collegamento a Sky Sport Club, il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti ha fatto chiarezza sulla questione del numero di squadre italiane che potranno aggiudicarsi un posto in Champions, Europa e Conference del prossimo anno. Nel caso in cui la Fiorentina vincesse la Conference League e arrivasse ottava, con la contemporanea vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta di Gasperini, ben nove squadre italiane andrebbero a giocare in Europa. In quel caso, la nona si qualificherebbe per la Conference League. Se la Dea vincesse l'Europa League e arrivasse quinta, i giallorossi sesti "salirebbero" in Champions League. Settima e ottava andrebbero in Europa League, la nona invece in Conference.

Alberto Gilardino proseguirà la sua avventura sulla panchina del Genoa. La firma è arrivata ieri a Roma in occasione del match all'Olimpico contro i giallorossi. L'accordo biennale prevede una parte fissa intorno al milione e una serie di bonus che portano l'ingaggio circa a un milione e mezzo di euro.

Forse doveva essere destino che la probabile ultima partita di Thiago Motta in casa sulla panchina del Bologna fosse proprio contro la Juventus. Sarà questo il big match che chiuderà la penultima giornata di Serie A, alle 20.45, in diretta esclusiva Dazn, così come Salernitana-Verona in programma alle 18.30.