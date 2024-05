Serie A, Juve, Premier League e Nba: le ultimissime

Il campionato sta per finire ma mancano alcuni verdetti. La Lega di Serie A ha reso noti giorni, orari e copertura tv delle partite valide per l'ultima giornata del massimo campionato. Cagliari-Fiorentina andrà in scena in anticipo giovedì sera perché i viola poi saranno impegnati nella finale di Conference League. La lotta salvezza, che non coinvolge più squadra di Ranier, si decidrà domenica sera. Alle ore 20.45 si giocano in contemporanea Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo.

Il Bologna di Thiago Motta vuole tagliare fuori dai giochi per il terzo posto la Juve nel giorno del debutto sulla panchina della prima squadra dei bianconeri dei Montero, subentrato all'esonerato Allegri. La partita verrà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva per gli abbonati a DAZN.

Pep Guardiola ha ammesso di accusare una certa stanchezza esprimendo dubbi sul proprio futuro dopo il 2025 sulla panchina del Manchester City. A margine della quarta vittoria consecutiva del titolo di campioni d'Inghilterra, l'allenatore ha spiegato a Sky Sports: "La realtà è che sono più vicino a partire che a restare. Sono passati otto anni dal mio arrivo qui”.

Nei playoff di Nba pazzesca rimonta dei Minnesota Timberwolves che in gara 7 delle semifinali della Western Conference recuperano 20 punti di svantaggio nella ripresa ed elimina i campioni in carica dei Denver Nuggets (98-90). Minnesota firma la più grande rimonta nella storia delle gare-7: decisivi i 23 punti di Towns e McDaniels mentre ai Nuggets non bastano i 69 punti della coppia Jokic-Murray.