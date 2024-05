Lazio, Fiorentina, Serie B e Milan: le ultimissime

Kamada regista e trequartista. Kamada cacciatore di palloni, servitore di assist. Kamada uomo guida. Metamorfosi mentale, tecnica, tattica. È l’immagine simbolo del cambiamento voluto da Tudor e che ancora dev’essere completato. La Lazio da giorni professa cauto ottimismo sulla permanenza di Kamada, il giapponese ha tempo fino al 30 maggio per inviare una Pec e far scattare il rinnovo triennale a 3 milioni netti. Finora non l’ha fatto. Il giapponese si aspetterebbe un aumento da 3,5 milioni netti. È una cifra che aspettavano di ricevere anche Felipe e Zaccagni.

A poco più di una settimana dalla finale di Conference League con l'Olympiakos, Vincenzo Italiano è stato premiato a Coverciano in qualità di "miglior allenatore della nuova generazione - calcio e spettacolo", nell'ambito del Premio nazionale "Inside The Sport 2024" promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e dall'USSI. Per l'allenatore della Fiorentina, l'occasione per parlare di presente e di futuro, con l'addio alla viola che sembra ormai ad un passo. A margine della cerimonia di premiazione che lo ha visto protagonista in quel di Coverciano, Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, senza sbilanciarsi più di tanto in vista della prossima stagione: "Il futuro di ogni singolo tesserato della Fiorentina passa in secondo piano, adesso la concentrazione di tutti è sulla finale di Atene del 29 maggio”.

Gara d'andata delle semifinali play off di Serie B. Dopo la vittoria di ieri conquistata dal Venezia in casa del Palermo, questa sera si accenderanno i riflettori sul Ceravolo per la sfida tra Catanzaro e Cremonese. La partita verrà trasmessa in tv in diretta da Sky Sport 202 e DAZN.

Addio ad una delle leggende del calcio mondiale. È morto a Milano, all'età di 85 anni, Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore della nazionale tedesca e di Roma e Milan, con cui vinse praticamente tutto. Terzino sinistro arcigno, dal fisico robusto, soprannominato 'Volkswagen' per la sua continuità di rendimento, sia per quantità sia per qualità , poteva ricoprire vari ruoli, da quello di mediano a quello di stopper o di libero.