Sinner, Zielinski, Napoli e CR7: le ultimissime

Jannik Sinner sta partendo verso Parigi. È questa la nuova buona notizia che fa sperare i tifosi sulle sue condizioni. L'altoatesino lascerà oggi Monte-Carlo per dirigersi verso la capitale francese dove si giocherà il Roland Garros, secondo Slam della stagione.

In occasione del trentesimo compleanno, Zielinski ha tenuto una festa in cui ha invitato anche i compagni di squadra del Napoli. Nel corso della serata, il centrocampista polacco ha letto una lettera dedicata al club e alla piazza azzurra, considerato il suo addio al termine della stagione. Nella lettera, Zielinski ha scritto: "Napoli, vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono mai sentito più sicuro di quanto mi sia sentito qui con la mia famiglia. Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto a Napoli. Siete persone straordinarie, di cui potete essere orgogliosi e la cui mentalità ammirerò sempre.

Mancava solo l'ufficialità: Giovanni Manna lascia la Juventus. Dopo l'ottimo percorso nel vivaio dei bianconeri tra Primavera e Next Gen, il futuro responsabile dell'area sportiva del Napoli nell'ultima stagione era diventato il braccio destro di Giuntoli. Dopo aver lasciato definitivamente la Juventus, Giovanni Manna aspetta solo l'investitura ufficiale da parte del Napoli, questione di ore.

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, infatti, parteciperà per la sesta volta ad un Europeo. C'è il suo nome nell'elenco dei 26 convocati dal ct Roberto Martinez per la spedizione tedesca.