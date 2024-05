Inter, Atalanta, Lazio e Serie A: le ultimissime

L'Inter è di Oaktree. Il passaggio di proprietà è ufficiale: l'era Zhang e Suning è finita. Il fondo ha confermato l’acquisizione del club con una nota spiegando gli ultimi passaggi e il futuro del club campione d'Italia.

Tutto pronto all'Aviva Stadium di Dublino per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Giornata storica per i bergamaschi a caccia del primo trofeo europeo. La partita tra Atalanta e Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport 251). Sarà possibile vedere la sfida in chiaro su Rai 1.

Da Maestrelli a Eriksson, da un allenatore campione d'Italia all'altro. Un'emozione dopo l'altra, tra amarcord e commozione. Dopo la festa per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto lo scorso 12 maggio, l'Olimpico si prepara per un'altra giornata da brividi. Lazio-Sassuolo, infatti, sarà una nuova occasione per celebrare il passato. Questa volta la ricorrenza sarà dedicata al grande ritorno di Sven Goran Eriksson. Già da giorni l'ex tecnico svedese aveva raccolto l'invito del club di Lotito, la novità è che ad accoglierlo e accompagnarlo in questa giornata speciale ci saranno anche alcuni dei suoi ragazzi, i "figli di Eriksson" con i quali è riuscito a conquistare il secondo scudetto della storia della società. Ci sarà sicuramente Marcelo Salas, e ci saranno pure altri rappresentanti di quel gruppo (tra cui molto probabilmente Pancaro, Negro, Baronio, Gottardi e altri ancora), per rendere omaggio a Eriksson.

Sarà Davide Massa l'arbitro di Empoli-Roma, ultima di campionato in programma domenica sera. Lazio-Sassuolo, che si giocherà allo stesso orario, verrà diretta da Tremolada. Ferrieri Caputi per Juventus-Monza mentre l'ultima dell'Inter contro il Verona sarà diretta domenica sera da Zufferli.