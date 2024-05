Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

De Rossi verso la firma del rinnovo del contratto. Il tecnico giallorosso nelle scorse ore ha già avuto modo di parlare con Ghisolfi che, insieme con la società, è pronto ad offrire a Ddr un contratto fino al 2027.

Missione quasi impossibile accontentare Lotito e Luis Alberto, metterli d’accordo sul prezzo d’uscita. La Lazio aspetta offerte da 15 milioni, i margini di sconto sembrano ridotti. Lotito, vendendo il Mago, deve corrispondere il 25% dell’incasso al Liverpool, tende a tenere il prezzo più alto possibile. Negli ultimi giorni dei segnali dal Qatar sarebbero arrivati. L’offerta sarebbe vantaggiosa per il giocatore, da 8 milioni l’anno, meno per la Lazio, si attesterebbe sui 5 milioni. Ne mancherebbero 10 per accontentare Lotito e spingerlo a dare il via libera.

Pranzo tipico napoletano sulla Riviera di Chiaia per Zielinski, da "Ostaria Pignatelli". Il centrocampista si gode gli ultimi giorni prima di andare a Milano, dopo 8 anni. Il distacco, però, non sarà definitivo: nei progetti suoi e di sua moglie Laura c'è l'idea di comprare casa a Napoli.

Chiellini è pronto a tornare alla Juve con un ruolo dirigenziale. Da Los Angeles di nuovo a Torino, il ritorno si avvicina. Dopo l'addio ai bianconeri nel 2022, Giorgio si è trasferito in California per vivere l'esperienza in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Fc e concludere una straordinaria carriera. Nel dicembre scorso ha dato ufficialmente addio al calcio. Chiellini potrebbe essere infatti una figura importante da inserire nello scacchiere societario della Continassa: potrebbe essere Giorgio a portare una nuova, forte anima juventina nello spogliatoio.