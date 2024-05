Sinner, Roma, Berrettini e Copa America: le ultimissime

È iniziato alle 14 il sorteggio del tabellone del Roland Garros. Sinner giocherà con Christopher Eubanks, tennista statunitense numero 43 nel ranking Atp. Dopo tre settimane di stop non può essere al 100%, ma l'allenamento di ieri mattina a Parigi fa ben sperare.

Intervenuto nel corso del programma Gli Inascoltabili, Giorgio Trabucco si è soffermato sulla possibilità di costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il capogruppo Lista Civica Gualtieri Sindaco si è detto ottimista per la realizzazione dell'impianto: “Noi abbiamo votato in maniera convinta il progetto dello stadio della Roma a Pietralata perché crediamo rappresenti un volano per la città sotto mille punti di vista: economico, sportivo, sociale.

Niente Roland Garros per Matteo Berrettini, che dovrà rinunciare anche all'Open di Francia dopo il forfait agli Internazionali d'Italia giocati a Roma. Il tennista azzurro non ha ancora recuperato e non si sente al meglio, per questo non seguirà Sinner, che invece ha deciso di partecipare al torneo del Grande Slam, in programma dal 26 maggio prossimo.

La Conmebol ha annunciato una grande novità in vista della prossima edizione della Coppa America, in programma a giugno del 2024 negli Stati Uniti: il debutto del cartellino rosa (che andrà ad aggiungersi a quello giallo (che serve per segnalare le ammonizioni) e a quello rosso (con il quale viene decretata un'espulsione). Questa novità consentirà alle formazioni di effettuare un cambio in più, rispetto ai cinque attualmente consentiti, per i casi in cui un calciatore abbia corso il rischio di subire un trauma cranico e una commozione cerebrale.