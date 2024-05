Sarri, Serie B, Serie A e Nazionale: le ultimissime

Maurizio Sarri si è concesso questa sera ai microfoni di Sportitalia per un’intervista esclusiva, “A livello globale è stata una bella avventura. Le ultime delusioni non possono scalfire quanti fatto in tre anni. Mi sono reso conto ad un certo punto che l’unica scossa potevo darla io, con questa decisione forte. Il secondo posto è stato frutto di un cammino eccezionale e del fallimento di altre squadre, questo risultato ha creato poi false aspettative. Ero insoddisfatto del mercato estivo e probabilmente a livello inconscio ho trasmesso questa delusione sulla squadra”. Queste alcune dichiarazioni del tecnico toscano.

Alla Ternana sarebbe bastato non perdere per rimanere in B, nel ritorno del playout contro il Bari. Così non è stato: i galletti hanno espugnato il Liberati vincendo per 3-0 e conquistando la salvezza. Grande amarezza per i padroni di casa, che retrocedono in Serie C.

Finisce 2-2 pari la sfida tra Cagliari e Fiorentina nell’anticipo della 38esima giornata di Serie A. È stata senza dubbio la serata di Claudio Ranieri, prossimo all’addio al calcio. Al momento dell'ingresso in campo, tutto lo stadio ha accolto Ranieri con una lunga ovazione. Non solo i sostenitori del Cagliari, anche quelli della Fiorentina e tutti i presenti sul terreno di gioco hanno omaggiato l’allenatore, visibilmente commosso.

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha stilato l'elenco dei trenta preconvocati in vista degli Europei di Germania. Si tratta della lista di giocatori scelti per il raduno di Coverciano. Prima chiamata per Calafiori, seconda convocazione per Bellanova, Fagioli e Folorunsho. Tornano Ricci e Provedel. C'è Fagioli.