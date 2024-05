Milan, Barcellona, Cagliari e Napoli: le ultimissime

Stefano Pioli non è più l'allenatore del Milan. Il club rossonero ha appena annunciato sui social la separazione dal tecnico. Una foto e una frase: "Vogliamo solo dirti grazie, Stefano". Per l'addio era solo questione di ore dopo l'accordo sulla risoluzione del contratto. Pioli saluterà contro la Salernitana per la sua ultima in panchina.

A Barcellona è definitivamente finita l'era Xavi. Dopo l'annuncio dell'addio a fine stagione dell'allenatore, poi ritirato, il club ha ufficializzato l'esonero dell'ex centrocampista. Come successore alle porte del Barcellona c'è l'ex Bayern Monaco Hansi Flick, che nel frattempo ha rifiutato il Chelsea per aspettare l'offerta dei blaugrana. Questo il comunicato dei blaugrana: "Venerdì, il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta ha informato Xavi Hernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25.

Claudio Ranieri, ma non solo. Il Cagliari saluta anche Nahitan Nández, centrocampista uruguaiano protagonista delle ultime cinque stagioni in Sardegna. Al termine della sfida persa contro la Fiorentina - a margine della festa salvezza - il giocatore ha salutato in lacrime i propri tifosi. Dopo 165 partite in maglia rossoblù, l’ex giocatore di Penarol e Boca Juniors lascia il campionato italiano.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, impegnato nella rifondazione del Napoli, compie oggi 75 anni. Giorno speciale per lui, sui social il club azzurro lo ha celebrato così: "Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 75 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli!".