Atalanta, Roma, Abodi e Roland Garros: le ultimissime

Gian Piero Gasperini, l’uomo con la medaglia e la coppa dell’Euroleague, tiene con il fiato sospeso due società: da un lato c’è Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che lo ha scelto per la rifondazione, e dall’altro Antonio Percassi, il presidente dell’Atalanta che dopo aver toccato con un dito il cielo d’Europa spera di continuare a scrivere con lui la favola della Dea in Champions e in campionato. Oggi Gasperini incontrerà l’Atalanta e deciderà sul suo futuro.0

L’ufficialità è arrivata mercoledì scorso, adesso Florent Ghisolfi può cominciare a tutti gli effetti la sua avventura alla Roma. Il dirigente francese è infatti sbarcato ieri nella capitale per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica del club giallorosso. L’ex direttore sportivo del Nizza può quindi cominciare il suo lavoro nel nuovo club e probabilmente già da oggi sarà al Fulvio Bernardini per conoscere Daniele De Rossi, incontrare la squadra, la dirigenza e tutto lo staff di Trigoria.

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la "famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario" dei club sportivi professionistici di calcio e basket. È questo l'annuncio, in apertura della conferenza stampa a Palazzo Chigi, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Sara Errani ha raggiunto il tabellone principale del Roland Garros 2024, dopo aver sconfitto Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 7-6(8), 7-6(4).