F1, Lazio, Milan e Roland Garros: le ultimissime

Pomeriggio da sogno per la Ferrari di Charles Leclerc: il pilota monegasco conquista la pole position del Gran Premio di Monaco, conquistata al termine di una sessione di qualifica intensa in seguito alla quale il pilota monegasco della 'Rossa' ha conquistato la prima posizione grazie al miglior tempo.

Vigilia di campionato per la Lazio. Domani sera ultima in Serie A contro il Sassuolo. Si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45. In conferenza stampa è intervenuto Igor Tudor: "Vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile, non mi fido del Sassuolo anche se è già retrocesso, abbiamo lavorato bene. L'ho preparata come una finale. Il bilancio è positivo, neppure il City le vince tutte, ma c'è una buona base per fare bene il prossimo anno.

L'ultima volta di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, che oggi ospiterà a San Siro la Salernitana di Stefano Colantuono, in occasione della 38esima giornata di Serie A. Tempo di saluti anche per Olivier Giroud e Simon Kjaer, destinati a nuove avventure. Milan-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e su DAZN.

Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci, l’Italia fa dieci. In una fase ricca di novità per il nostro tennis, i due classe 2001 hanno conquistato l'accesso al Roland Garros, ampliando il contingente azzurro sui prestigiosi campi di Parigi. Presentatisi in Francia con le classifiche rispettive di numero 148 e numero 173 del mondo, per entrambi non si tratterà della prima esperienza in un tabellone principale di uno Slam.