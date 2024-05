Juve, FA Cup, Liga e Primavera: le ultimissime

La Juve chiude bene la stagione e batte per 2-0 il Monza. Chiesa e Alex Sandro segnano tutti e due i gol nel primo tempo nel giro di due minuti. Bianconeri che al momento mantengono il terzo posto, in attesa dei risultati dell'Atalanta. Grande emozione allo Stadium per l'ultima partita in bianconero di Alex Sandro.

Esito a sorpresa nella finale di FA Cup a Wembley con il Manchester United che supera 2-1 il City e alza per la tredicesima volta la Coppa d'Inghilterra, vendicando il ko nell'edizione dello scorso anno e conquistando la qualificazione all'Europa League sfuggita in campionato. Sfuma il double per la squadra di Guardiola, dopo la delusione della Champions League.

L'Atletico Madrid vince 2-0 alla 'Reale Arena' sulla Real Sociedad, chiudendo la Liga in quarta posizione con 76 punti. Sconfitta indolore per i padroni di casa che chiudono al sesto posto con 60 punti e stacca il pass per la prossima edizione dell'Europa League.

Grande partita della Lazio che spende molte energie ed elimina il Milan ai quarti di finale dei play-off al Viola Park di Firenze. Sono i rossoneri ad andare in vantaggio al 16' con la rete di Bartesaghi, risponde con un gol importantissimo Sana Fernandes al 37'. Con il pareggio maturato è la squadra di Sanderra a volare in semifinale dove incontrerà la Roma, martedì 28 maggio alle 20.30.