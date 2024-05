F1, Napoli, Psg e Golf: le ultimissime

Grande attesa a Montecarlo per il GP del Principato di Monaco, che vedrà scattare dalla prima posizione la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di una strepitosa pole position. Bene anche Carlos Sainz, che aprirà la seconda fila alle spalle di Piastri e davanti all'altra McLaren di Norris. L'ottava tappa del Mondiale di Formula 1 prenderà il via alle 15 e sarà possibile seguirla in diretta tv in abbonamento su Sky Sport.

Gian Piero Gasperini ha detto no al Napoli: resta alla Dea. Ora De Laurentiis punta tutto su Antonio Conte: la trattativa è serrata ma c’è ancora distanza sui termini del contratto, sull’ingaggio.

Il Paris Saint Germain fa doppietta e dopo la Ligue 1 si porta a casa, per la quindicesima volta, anche la Coppa di Francia, consolandosi almeno in parte per la finale di Champions League, sfumata contro il Borussia Dortmund. Saluta Kilyan Mbappé, destinato a vestire la maglia del Real Madrid.

Il mondo del golf piange la morte di Grayson Murray. Il campione statunitense è scomparso durante il terzo round del Charles Schwab Challenge, il più antico torneo del calendario del PGA Tour. Murray è morto in circostanze ancora sconosciute dopo essersi ritirato venerdì, quando doveva ancora disputare due buche nel secondo round.