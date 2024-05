Lazio, Napoli, Bayer Leverkusen e Mbappè: le ultimissime

On Air

Lazio e Sassuolo chiudono la Serie A all'Olimpico: i biancocelesti vogliono chiudere al meglio davanti ai propri tifosi dopo un'annata di alti e bassi. Ecco la probabile formazione di Tudor: (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Napoli-Lecce chiudono la stagione al Maradona: i partenopei non sono riusciti a ripertersi dopo la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti mentre il Lecce ha centrato la seconda salvezza consecutiva. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

Grazie ad un bolide di Xhaka al 17' del primo tempo, il Bayer Leverkusen batte il Kaiserslautern nella finale di Coppa di Germania e riscatta la sconfitta in Europa League contro l'Atalanta. Gli uomini di Xabi Alonso chiudono la stagione con un double, avendo portato a casa la Bundesliga e la Coppa nazionale.

Perché non annunciare la nuova avventura con i Blancos? Nel post partita Mbappe ha risposto così a questa domanda in zona mista: "Perché penso che la cosa migliore da fare sia finire di salutarci. Tutto quello che volevo era finire bene. C'è un tempo per ogni cosa. Annuncerò il mio nuovo club a tempo debito".