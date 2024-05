Lazio, Roma, Serie A, Napoli: le ultimissime

Allo stadio Olimpico è andata in archivio Lazio-Sassuolo, ultima di Felipe Anderson con l'aquila sul petto. Emiliani già retrocessi, i biancoclesesti hanno conquistato il punto sufficiente ad avere la certezza aritmetica di chiudere al settimo posto: 1-1 il risultato finale per effetto delle reti di Zaccagni al 60' e Viti al 66'.

Vittoria storica dell'Empoli contro la Roma: la rete di Niang in pieno recupero regala i tre punti che servivano per la salvezza dei toscani. Biancoblu subito in vantaggio al 13' con l'ex Lazio Cancellieri, poi annullata una rete a Cristante per offside. Al recupero del primo tempo arriva però il gol di Aouar. I giallorossi giocheranno la prossima Europa League.

La retrocessione in serie B del Frosinone è il verdetto dell'ultima giornata di serie A, con i giallazzurri sconfitti 1-0 dall'Udinese con un gol di Davies e sono stati condannati dalla vittoria dell'Empoli sulla Roma. Nella serie cadetta anche Salernitana e Sassuolo. Ininfluenti per la classifica, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo.

Gian Piero Gasperini ha detto no: resta alla Dea. Il Napoli quindi ha deciso di puntare su Antonio Conte, che sembra ben disposto ad accettare le avances di De Laurentiis. Ci sarebbe però ancora una distanza sui termini del contratto riguardo l'ingaggio: considerando anche il suo staff, si tratterebbe di un’operazione da 20 milioni lordi a stagione per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senza clausole a favore del club.