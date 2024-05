Sinner, Napoli, Liga e Nba: le ultimissime

Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Di fronte troverà Christopher Eubanks nel primo appuntamento sulla terra battuta di Parigi. L'azzurro è pronto ad aprire il programma sul Suzanne-Lenglen a partire dalle ore 11:00. Grande attesa per il tennista altoatesino, a caccia della posizione numero 1 del ranking mondiale.

Si entra nella settimana decisiva per l'arrivo del nuovo allenatore del Napoli. Antonio Conte ha staccato tutti, è in pole da giorni, e ora si attendono le ultime novità. Il club di De Laurentiis vuole accelerare per definire l'accordo con l'allenatore ex Juve e Inter.

L’era di Xavi sulla panchina del Barça si chiude con un ultimo successo trovato al Sanchez Pizjuan di Siviglia. I catalani si sono imposti per 2-1.

Nba Finals a un passo per Dallas. Con il terzo successo su tre partite contro Minnesota, i Mavericks si avvicinano all'ultimo atto della stagione con un unico obiettivo: ripetere l'anno di grazia 2011 quando vinsero il primo anello della loro storia trascinati, nella finalissima con Miami, da un immenso Dirk Nowitzki.