Roland Garros, Tyson, Chelsea e Rally: le ultimissime

La super sfida nel primo turno del Roland Garros tra Zverev e Nadal va al tedesco, che gioca benissimo e riesce in tre set ad avere la meglio su Rafa, alla sua migliore prestazione stagionale, forse la sua ultima nello Slam francese.

Grande spavento per Myke Tyson, vittima di un malore mentre era in volo su un aereo di linea in viaggio da Miami a Los Angeles. Nausea e vertigini, secondo quanto raccontato dal 'Daily Mail', sono stati i sintomi riportati pugile statunitense che tra due mesi circa sfiderà il 27enne youtuber Jack Paul all'AT&T Stadium di Dallas (la casa dei 'Cowboys'), esattamente il prossimo 20 luglio nel giorno in cui compirà 58 anni.

I media inglesi sono sicuri: sarà Maresca il nuovo allenatore del Chelsea. Il club londinese avrebbe scelto il tecnico italiano per sostituire il partente Pochettino e dopo aver incassato il no di Flick.

Lancia torna nei rally: se ne era parlato molto nei mesi passati, ma adesso è arrivato l'annuncio ufficiale. La Casa torinese, che nei Rally ha una tradizione lunghissima fatta di nomi come Fulvia, Beta, Stratos, 037 e Delta, ora si prepara a riaccendere i motori con la nuova Ypsilon. La Ypsilon HF è equipaggiata con un motore 3 cilindri turbo da 1,2 litri e 212 cavalli ed è stata progettata per le classi Rally 4.