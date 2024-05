Derby Primavera, Atletico Madrid, Guarin e Basket: le ultimissime

Roma e Lazio si affrontano nella semifinale dei playoff scudetto Primavera: i giallorossi si sono qualificati direttamente a questa grazie al secondo posto della regular season mentre i biancocelesti, terzi in campionato, hanno eliminato il Milan ai quarti. Roma-Lazio Primavera si disputerà oggi, martedì 28 maggio, alle ore 20:30 al Viola Park di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

"A volte il cuore ha ragioni che il marketing non capisce". Abbracciare la storia per dare uno sguardo al futuro. L'Atletico Madrid ha voluto dare ascolto ai tifosi e ha deciso di tornare alla versione del vecchio stemma, quella del 1947. Un passo indietro nel tempo per tenere ancorate le radici del club a un ideale, ma con la volontà di guardare al futuro con ambizione e voglia di crescere sotto ogni punto di vista. E' stata questa la motivazione della scelta fatta dal club biancorosso. A partire dal 1 luglio 2024, dunque, ci sarà il ritorno ufficiale del vecchio stemma, utilizzato per l'ultima volta nel 2017.

Fredy Guarin ha raccontato del suo rapporto con l'alcolismo e la tossicodipendenza. L'ex centrocampista dell'Inter si è ritirato dal calcio quasi tre anni fa dopo l'ultima esperienza in patria con i Millionarios. Queste le sue parole al portale colombiano Semana: "Sono un alcolizzato, lo ammetto, e sono un tossicodipendente in via di guarigione. Ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone, ho fatto stare male i miei cari, la mia cerchia sociale e la mia famiglia perché l'alcol è sempre stato il peggior fattore scatenante.

L’Emporio Armani Milano vola e si porta sul parziale di 2-0 nella serie delle semifinali playoff di Serie A battendo la Germani Brescia con il punteggio di 77-66 in gara 2. Al Forum il grande protagonista risponde al nome di Nikola Mirotic, autore di 21 punti e una prova magistrale che riscattata la prova di gara 1, dove era risultato parecchio falloso.