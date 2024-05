Lazio, Roma, Inter e Roland Garros: le ultimissime

Luis Alberto è partito ieri mattina, è a Siviglia. Niente passerella in campo domenica sera, solo a fine serata. Tudor l’ha lasciato in panchina, non gli ha concesso l’ultima apparizione, neppure un minuto. Il mago aspetta il via per raggiungere Doha e firmare. Ha l’accordo con l’Al-Duhail e si starebbe sbloccando l’operazione con la Lazio. Lotito, alla fine, dovrebbe concedere il nullaosta allo spagnolo.

La stagione della Roma si è appena conclusa, ma manca un'ultima partita prima di pensare solo all'estate, al mercato e alla prossima annata. Non è una gara ufficiale ma l'amichevole in programma venerdì alle ore 13 italiane, le 19 locali, all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Avversario di turno sarà il Milan con Bonera in panchina dopo l'addio di Pioli. De Rossi ha appena comunicato l'elenco dei convocati per la partita. Diverse assenze, come i Nazionali, uno su tutti Pellegrini, mentre in attacco c'è Paulo Dybala (che non andrà in Copa America).

Botta e risposta di fuoco tra Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, e il giornalista Riccardo Trevisani. Nel corso di un intervento a Cronache di spogliatoio Trevisani, in merito alla trattativa tra Lautaro e l'Inter per il rinnovo, tra le altre cose ha detto: "Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce? L'attaccante dell'Inter ha pubblicato su Instagram una storia in cui bacia la coppa del Mondo vinta nel 2022 e poi ha scritto: "Traversa (un modo di storpiare il cognome, ndr) ti sei dimenticato: anche la coppa del mondo ho portato".

Nel day 3 del Roland Garros andranno in scena gli ultimi match di primo turno. Un martedì sulla terra rossa parigina che punterà i riflettori sull'esordio del numero uno del mondo, Novak Djokovic. Il campione uscente del Major francese farà il suo esordio in sessione serale nella sfida con la wild card francese Herbert che chiuderà il programma sul Philippe Chatrier.