Playoff Primavera, Fiorentina, Napoli e Eto'o: le ultimissime

Finisce 3-2 per i giallorossi il derby valido per la semifinale playoff del Campionato Primavera. A pesare sull’ago della bilancia il gol in rovesciata di Alessio al 25esimo della ripresa. I ragazzi di Guidi si giocheranno la finale scudetto contro il Sassuolo.

Scatta il conto alla rovescia per Olympiakos-Fiorentina, finale di Conference League in programma domani, 29 maggio, alle 21 all'OPAP Arena di Atene. Nel pomeriggio Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Al suo fianco Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura. "In questi tre anni ho sempre detto che l'identità non la dobbiamo mai perdere. A maggior ragione in queste partite dobbiamo dimostrare il nostro credo calcistico al netto degli adattamenti necessari per giocare una finale. Massima attenzione su ogni singola situazione, massima concentrazione per ogni tipo di eventuale pericolo”. Queste alcune delle parole di Italiano.

Antonio Conte è ambizioso, vuole risollevare le sorti del Napoli, per farlo intende ripartire dai giocatori giusti, forti e motivati, da garanzie tecniche da ricercare già in organico ma anche altrove, aspettando il mercato. Alessandro Buongiorno e Federico Chiesa, ad esempio, sono profili che lui apprezza, giocatori che ritiene perfetti alla sua idea di lavoro. Il primo è da tempo nel mirino del Napoli, che aveva già bussato alla porta del Torino con un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus. Cairo aspettava la Premier League e una proposta superiore, ma l'arrivo di Conte e il suo appeal possono cambiare gli scenari.

Caos nel calcio camerunense: Samuel Eto'o, presidente della federazione calcistica del Paese, ha litigato pesantemente con il ct della nazionale Marc Brys. Quest'ultimo era stato nominato commissario tecnico all'inizio di aprile direttamente dal ministero dello sport. Oggi i due si sono incontrati per la prima volta e il primissimo colloquio è stato tutt'altro che pacifico.