Fiorentina, Inter, Sinner e Nba: le ultimissime

Il grande giorno è arrivato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida l'Olympiacos per la finale di Conference League. La seconda consecutiva per i viola dopo quella persa lo scorso anno contro il West Ham. La sfida tra Olympiacos e Fiorentina verrà trasmessa in diretta su Dazn, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in chiaro su Tv8.

Non c’erano molti dubbi, ma di fatto è arrivato anche il via libera al rinnovo di contratto di Inzaghi. La continuità significa anche questo. L’argomento, però, verrà affrontato dopo l’Assemblea dei soci di martedì prossimo, quando verrà eletto il nuovo presidente e varato anche il nuovo CdA.

Jannik Sinner torna in campo. Ogni giorno che passa, tra partite e allenamenti nel giorno di riposo, può essere fondamentale per trovare la forma giusta in vista delle (possibili) fasi finali del Roland Garros. L’avversario odierno, al secondo turno, sarà il trentasettenne Richard Gasquet, ex Top 10 scivolato ormai al n.124 del mondo. Il francese rappresenta un ostacolo apparentemente non insormontabile, ma l’orario (non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier) sarà un banco di prova per l’anca a causa delle condizioni di gioco: freddo e umidità.

I Minnesota Timberwolves battono un colpo importante vincendo contro i Dallas Mavericks (105-100) in Texas e ora sono sotto 3-1 nella finale della NBA Western Conference. I Mavericks rimangono comunque i grandi favoriti per raggiungere in finale Boston.