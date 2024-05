Roland Garros, Fiorentina, Napoli e Barcellona: le ultimissime

Stefanos Tsitsipas vola al terzo turno del Roland Garros. Sul centrale di Parigi, il greco si impone 6-3, 6-2, 6(2)-7, 6-4 sul tedesco Daniel Altmaier che, dopo aver perso rapidamente i primi due set, conquista il terzo al tie-break e strappa il servizio all'ellenico nel quarto, prima di cedere però negli ultimi tre game.

Guardia alta in Grecia per la finale di Conference League, che vedrà in campo la Fiorentina di Italiano e l'Olympiacos.Il servizio antiterrorismo e l'intelligence greca sono in allerta per la partita di stasera allo stadio Agia Sofia di Atene. I membri dell'Antiterrorismo saranno presenti oggi non solo all'interno dello stadio dove si svolgerà la partita, ma anche in vari luoghi della capitale dove è noto che si muoveranno i tifosi delle due squadre. La tensione è grande soprattutto per quanto riguarda possibili scontri tra ultras e il rischio di infiltrazioni dei tifosi delle squadre rivali ateniesi dell'Aek e del Panathinaikos.

Brutte notizie per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è stato escluso dalla lista dei convocati della nazionale nigeriana per infortunio. Un mese di stop per l'ex Lille che salterà le gare contro Sudafrica e Benin per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Hansi Flick è il nuovo allenatore del Barcellona. L'ex allenatore del Bayern Monaco arriva per sostituire Xavi dopo l'esonero: firmato il contratto fino al 2026.