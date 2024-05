Roland Garros, Napoli, Bayern Monaco e Psg: le ultimissime

Alcaraz chiude sul 6-2 il quarto set e si impone per 3-1 su De Jong al termine di una partita molto combattuta, che ha visto lo spagnolo tirare fuori tutti i suoi colpi per uscire da un match rivelatosi più complicato del previsto.

Dopo aver salutato la Juventus, Giovanni Manna si trasferisce alla corte di Aurelio De Laurentiis e diventa a tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo del Napoli. "La SSCN - si legge nella nota ufficiale del club partenopeo - è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva".

Vincent Kompany è ufficialmente il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bavarese attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, con una foto dell'ex capitano del Manchester City, che ha collezionato luci ed ombre nella giovane carriera da manager. Kompany è reduce dall'esperienza sulla panchina del Burnley e ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con la squadra più titolata di Germania.

Non si lasciano bene Mbappé e il Psg. L'attaccante saluta e riparte dal Real Madrid, ma sarà ancora legato al club parigino per motivi legali. Secondo L'Equipe, infatti, gli avvocati del giocatore sono al lavoro per una delicata questione economica. Il giocatore, infatti, richiede circa 80 milioni di arretrati corrispondenti ad alcuni stipendi non versati che corrispondono al famoso "bonus fedeltà" di cui si è tanto parlato in passato, ovvero quello a cui Mbappé avrebbe rinunciato pur di essere reintegrato in rosa la scorsa estate.