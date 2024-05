Sinner, Roma, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Sinner conferma le buone impressioni dell'esordio e regala ai tifosi azzurri giunti a Parigi un'altra vittoria: sconfitto il francese Gasquet in tre set (6-4, 6-2, 6-4) nel secondo turno del Roland Garros. Con questo successo Jannik si è assicurato la qualificazione al terzo turno, ecco con chi dovrà scontrarsi. Nel prossimo turno Sinner sfiderà Kotov. L'appuntamento per il prossimo match di Sinner è in programma venerdì 31 gennaio: l'orario verrà presto svelato dagli organizzatori.

Lina Souloukou, ceo della Roma, ha parlato del club giallorosso a margine dell'European Globe Soccer Awards 2024. "Il nostro gruppo è diverso (rispetto a quelli qui presenti). Quando è nato il calcio non costituiva il main business del gruppo. I Friedkin non hanno nessuna intenzione di vendere”.

Il Napoli, che tra un po’ diventerà anche ufficialmente il Napoli di Conte, comincia a compilare le liste da cui saranno poi pescati i profili necessari a completare la squadra. Focus sull’attacco tra Kvara, Osi e i candidati: oltre a Lorenzo Lucca dell’Udinese, nell’elenco sono comparsi Viktor Einar Gyökeres, 26 anni martedì, lo svedese dello Sporting che nella stagione ormai conclusa ha segnato 43 gol in 50 partite; e il norvegese Jorgen Strand Larsen, 24 anni, del Celta Vigo.

Lacrime per la Fiorentina dopo la seconda finale consecutiva persa di Conference League. La squadra di Italiano è stata sconfitta dall’Olympiacos. "La squadra ha fatto ciò che doveva fare. Loro concedono e noi siamo arrivati. Potevamo gestire qualche pallone in più. Nei supplementari si poteva trovare maggiormente Ikoné che era fresco. Non è facile, la stanchezza e un po' di timore non ti permettono più di essere lucido”. Queste le parole di italiano.