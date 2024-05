Roma, Inter, Arnaldi e Fiorentina: le ultimissime

On Air

La Roma ha riscattato Angelino dal Lipsia per una cifra complessiva intorno ai cinque milioni. C’è però un retroscena che ha del clamoroso, ovvero che Tiago Pinto, fresco direttore del Bournemouth, ha provato fino all'ultimo a soffiare il giocatore al suo ex club.

È arrivato il momento di scoprire le carte: dirigenti nerazzurri, insomma, vogliono sapere quali sono le effettive intenzioni di Lautaro. Accadrà nel prossimo incontro/contatto con il suo agente, l’avvocato Camaño. Sul tavolo c’è una proposta che prevede 8-8,5 milioni come quota fissa, più i premi. La richiesta, invece, parte da 12 milioni, per poi salire: molto distante, ma soprattutto inaccettabile dal punto di vista nerazzurro. Dovesse rimanere su queste posizioni, sarebbe automatico pensare che non voglia rinnovare.

Arnaldi, dopo lo stop forzato di ieri a causa delle condizioni climatiche avverse, torna in campo e vince. L'italiano batte il francese Muller con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 e accede al terzo turno del Roland Garros.

A distanza di settimane, Leandro Paredes risponde a Luca Ranieri. Lo fa sui social dopo la finale di Conference League persa dalla Fiorentina. Il difensore di Italiano è stato protagonista in negativo con una marcatura fragile su El Kaabi, autore del gol decisivo per l'Olympiacos nel finale del secondo tempo supplementare. Commentando un post di una pagina sui social, che ricordava di quando Ranieri aveva dato del miracolato a Paredes zittendolo, il centrocampista della Roma ha postato un'emoji che sta ad indicare il "silenzio". Un commento e una reazione divenuta virale su Instagram.